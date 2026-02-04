Украиной правят бандитские группировки, которые не капитулируют, потому что наживаются на западной помощи и не заботятся о народе. Об этом заявил шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала SwebbTV .

«Прогноз погоды на выходные в Киеве — от -22 до -26 градусов, и нет отопления. Это полная катастрофа. Нормальный режим с сильной народной поддержкой капитулировал бы в такой ситуации», — добавил он.

Западными же политиками, по словам Берна, движет ненависть к Владимиру Путину, поэтому они и продолжают уже проигранный конфликт.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что новый российский удар по инфраструктуре показал беспомощность украинских властей и что ни к какому мирному соглашению прийти не удастся.