«Страна.ua»: Украина находится в шаге от стагфляции

Украине остался один шаг до стагфляции — самого опасного состояния экономики, сочетающего высокую инфляцию и экономический спад. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Нацбанк страны сообщил, что потребительская инфляция в марте выросла до 14%, а рост ВВП замедляется.

Одной из причин издание назвало ухудшение ситуации на фронте для ВСУ, в частности, остановку шахтоуправления «Покровское» из-за приближения российской армии. Также серьезные проблемы испытывает рынок труда из-за повальной мобилизации мужчин — они просто боятся выходить из дома и любой ценой пытаются выбраться за границу.

Ранее администрация президента США отправила в Киев письмо, в котором потребовала предоставить контроль над основными направлениями украинской экономики.