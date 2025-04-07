В шаге от стагфляции. На Украине признались в плачевном состоянии экономики

Украине остался один шаг до стагфляции — самого опасного состояния экономики, сочетающего высокую инфляцию и экономический спад. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Нацбанк страны сообщил, что потребительская инфляция в марте выросла до 14%, а рост ВВП замедляется.
Одной из причин издание назвало ухудшение ситуации на фронте для ВСУ, в частности, остановку шахтоуправления «Покровское» из-за приближения российской армии. Также серьезные проблемы испытывает рынок труда из-за повальной мобилизации мужчин — они просто боятся выходить из дома и любой ценой пытаются выбраться за границу.
Ранее администрация президента США отправила в Киев письмо, в котором потребовала предоставить контроль над основными направлениями украинской экономики.
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