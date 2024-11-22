Охрана президента Украины Владимира Зеленского и он сам подчиняются спецслужбам Великобритании. Отставной полковник СБУ Александр Мазур сообщил об этом РИА «Новости» .

Он объяснил, что британский спецназ не мог бы защищать Зеленского, не имея отношения к спецслужбам своей страны. Мазур выразил уверенность, что сотрудники президентской охраны и их начальник связаны с западными спецслужбами.

«По логике вещей, теперь и товарищ Зеленский тоже полностью „под колпаком“ тех же самых спецслужб. Пока они ему не дадут разрешения, пока они ему не скажут говорить то или это, он не будет этого делать», — предположил он.

Судьба Зеленского как президента полностью в руках Запада, заявил политолог Ростислав Ищенко. Он допустил, что если российские войска дойдут до Львова, именно союзники решат, сделать его лидером в изгнании или ликвидировать.