В РПЦ сравнили политику украинских властей с ядом

Владимир Зеленский совершил очередной акт ненависти, лишив патриарха Кирилла государственных наград Украины. Об этом написал в Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он назвал эту ненависть иррациональной и саморазрушительной, отметив, что киевское руководство одержимо идеей вычеркнуть из памяти народа любое воспоминание о едином корне двух народов.

«Украинские власти ищут источники, где можно зачерпнуть побольше яда, чтобы отравить будущее. Но яд рано или поздно действует на тех, кто травит им других», — добавил он.

Ранее режиссер Владимир Бортко, которого Зеленский своим указом тоже лишил наград, заявил, что ему решение украинских властей «до лампочки».