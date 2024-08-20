В РПЦ предрекли насилие против миллионов украинских прихожан после запрета УПЦ

Легойда: преследования УПЦ рано или поздно получат справедливую оценку

Запрет канонической УПЦ приведет к насилию против миллионов украинских прихожан. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Он назвал произошедшее беззаконным актом и грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека.

«Над Украинской Православной Церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов», — добавил Легойда.

Он подчеркнул, что преследования УПЦ рано или поздно получат справедливую оценку.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что на Украине стремятся изничтожить истинное православие.