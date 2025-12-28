Лавров предупредил о сокрушительном ответе России при нападении на нее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опасения по поводу якобы возможного нападения Москвы на другие страны не имеют оснований, однако подчеркнул, что в случае агрессии против России ответ будет предельно жестким. В интервью ТАСС , подводя итоги 2025 года, глава МИД отметил, что европейским политикам не стоит искать угрозу там, где ее нет.

«Повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, Россия не намерена атаковать кого бы то ни было, но любые попытки нанести ей ущерб получат сокрушительный отпор.

Лавров напомнил, что такую позицию неоднократно публично озвучивал и президент Владимир Путин. Ранее глава государства предупреждал, что удары по территории России с применением дальнобойных западных вооружений приведут к «ошеломляющему» ответу. Еще в 2023 году Путин подчеркивал, что возможности ответно-встречного удара делают любой сценарий нападения на Россию неприемлемым для потенциального агрессора.

На прямой линии глава государства заявил, что высказывания о имеющихся у России планах напасть на Европу звучат ради создания образа врага.