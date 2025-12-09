В Одессе на улице застрелили мужчину

В Одессе на Фонтанской дороге произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на Национальную полицию страны.

Инцидент произошел 9 декабря около 18:00. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили очевидцы. По данным соцсетей, погибший получил четыре пулевых ранения в голову.

Полиция проводит расследование, решается вопрос о внесении дела в Единый реестр досудебных расследований.

