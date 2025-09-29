В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира

Проект постановления о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира появился в базе законопроектов Верховной рады. Согласно данным сайта украинского парламента , проект внесли 29 сентября.

Текст документа пока не опубликовали, он находится в статусе «на рассмотрении руководства».

Инициаторами инициативы стали пять народных депутатов, среди которых только Александра Юрченко ранее избирали от партии «Слуга народа», но он покинул ее в 2020 году. Двое парламентариев представляют партию «За будущее», один — «Украинское объединение патриотов» и еще один — «Обновление Украины». Об этом написало издание «Страна».

Ранее с предложением о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию мира выступали власти ряда государств, включая Израиль, Пакистан, Камбоджу, Габон, Руанду, Армению и Азербайджан. Американскому лидеру приписывают вклад в урегулирование конфликтов в некоторых из этих стран. Сам глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему удалось завершить «семь войн».