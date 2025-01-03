Президент Владимир Зеленский своим отказом от транзита российского газа причинил ущерб украинской экономике. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Вредительство Зеленского имеет конкретную цену и конкретных бенефициаров. Например, отказ в ущерб своей экономике от транзита российского газа — принесет профит американским и катарским торговцам СПГ», — написал он.

Дубинский добавил, что продолжение украинского конфликта выгодно странам, в которые переместились грузовые потоки из портов Украины.

Кроме того, пострадали и другие отрасли экономики. По его словам, после уничтожения энергетики Украина перестала быть конкурентов по поставкам электроэнергии в Европу. Также снизился ее аграрный потенциал из-за загрязнения пахотной земли. Это выгодно фермерам в Польше, Франции и Болгарии.

Ранее Дубинский высмеял бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за его веры в предсказания гадалок.