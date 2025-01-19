Население Украины сократилось на 10 миллионов человек и на 20% по территории. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.

«Если использовать для оценки количества оставшегося населения коэффициент потребления зерна (шесть миллионов тонн за 2024 год), то количество населения в Украине можно предположить в районе 21–24 миллионов человек», — написал он.

Парламентарий добавил, что эти данные примерно вдвое меньше официальной статистики.

Дубинский отметил, что Верховной раде следует перед проведением следующих выборов решить вопрос сокращения количества депутатов с «450 рыл» до 200 или максимум до 300 человек.

Ранее Дубинский назвал президента Украины Владимира Зеленского психопатом, добавив, что он взял в заложники все население страны. Так парламентарий оценил уверенность главы киевского режима в том, что он еще может что-то требовать от США.