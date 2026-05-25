В Раде заявили, что Зеленский хочет завершить горячую фазу конфликта до ноября

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами фракции «Слуга народа» заявил, что рассматривает возможность завершения «горячей фазы» конфликта до ноября. Об этом в телеграм-канале написала депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк.

«Основная цель — не дать России возможность после короткого перерыва начать новые боевые действия, новое наступление», — отметила нардеп.

По словам Василевской-Смаглюк, Зеленский пытается не допустить переговоров о судьбе Украины без участия Киева. Однако президент признал, что такие переговоры ведутся.

Депутат сообщила, что Украина ждет, кого Европа выберет представителем на переговорах. Также она отметила, что в Киеве ожидают приезда американской делегации в ближайшее время.

