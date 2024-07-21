Джонсон допустил, что Украина откажется от требования возврата границ 1991 года

Для урегулирования конфликта с Россией украинским властям, скорее всего, придется поступиться требованиями о возвращении к границам 1991 года. Об этом в статье для газеты Daily Mail заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик отметил, что боевые действия можно прекратить на условиях, выгодных и Западу, и Украине, если к власти в США снова придет Дональд Трамп.

«Поговорив с Трампом на этой неделе, я более чем когда-либо убедился в том, что у него хватит сил и смелости все исправить, спасти Украину, принести мир и остановить губительное распространение конфликта», — сказал Джонсон.

Он предположил, что России придется отступить минимум до границ, которые существовали до 24 февраля 2022 года. Во избежание будущих конфликтов экс-премьер указал на необходимость признать «остальную часть Украины» свободной и подтвердить ее право выбирать собственную судьбу в рамках ЕС и НАТО.

Джонсон также упомянул о «долгосрочных последствиях победы» России в украинском конфликте, которую счел катастрофической для Европы, США и остального мира.

