В Раде заявили о крахе системы мобильной связи на Украине

Система связи на Украине дала сбой из-за отключений электроэнергии. Операторы оказались не готовы к таким условиям. Об этом в Facebook* написал глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Верховной рады Александр Федиенко.

По его мнению, происходящее не стало сюрпризом. Парламентарий считает, что к этой ситуации привело равнодушие украинских операторов связи к рискам длительных отключений электроэнергии и их нежелание инвестировать в обновление сетей.

«Время отсутствия электроэнергии стало настолько длинным, что за мобильными сетями начали рушиться и не модернизировавшиеся фиксированные операторы», — написал он.

Федиенко обратил внимание, что в окрестностях Киева мобильная связь не работает у всех операторов.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко предупредил киевлян о наступлении сложных дней.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.