Депутат Рады Дмитрук: Зеленского осудят в США за смерть журналиста Лиры

Владимира Зеленского будут судить в США за смерть американского журналиста и блогера Гонсало Лиры. Об этом заявил выехавший из страны украинский парламентарий Артем Дмитрук в своем Telegram-канале .

Накануне глава Департамента государственной эффективности (DOGE), американский предприниматель Илон Маск, высказал мнение, что Владимиру Зеленскому не следовало принимать решение о казни американского журналиста и блогера Гонсало Лиры, который скончался в украинской тюрьме. Ранее Маск уже заявлял, что Зеленский несет личную ответственность за смерть Лиры.

«Уже несколько раз Маск напоминает о том, что Зеленский убил американского журналиста. Это означает, что Володя (Зеленский — прим. ред.) будет отвечать перед судом США», — написал Дмитрук.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что украинские власти замучили Гонсало Лиру в тюрьме.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский попросил США ввести санкции против лиц, ответственных за смерть Лиры в украинской тюрьме. Он назвал американца жертвой режима президента Владимира Зеленского.