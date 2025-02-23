Депутат Рады Дубинский попросил США ввести санкции против режима Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале обратился к США с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за смерть американского журналиста Гонсало Лиры в украинской тюрьме. Он назвал американца жертвой режима президента Владимира Зеленского.

«Обратился к госсекретарю США [Марко] Рубио с важным предложением — подготовить Lira Act: законопроект о введении санкций за нарушение прав человека в Украине, похищения и убийства людей, организованные режимом Зеленского», — написал Дубинский.

В тюрьме Лиру пытали и вымогали деньги. Сотрудники СБУ требовали 70 тысяч рублей, чтобы через суд ему установили залог и выпустили из СИЗО. Журналист заплатил, его выпустили. Второй раз его арестовали в августе 2023 году и поместили в СИЗО в Харькове. Лиру содержали в нечеловеческих условиях, заболел воспалением легких, которое закончилось пневмоторексом в результате очередного избиения в тюрьме. В январе 2024 года Лира умер.

Лира был женат на украинке. С начала спецоперации журналист публиковал ролики и писал посты о происходящем. Он поддерживал Россию и винил Запад и правительство Украины в происходящем.