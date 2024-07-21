В Раде возмутились переговорам Джонсона с Трампом об Украине

Статья бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, посвященная его переговорам по Украине с экс-президентом США Дональдом Трампом, возмутила депутата Верховной рады Ирину Геращенко. В Telegram-канале она назвала материал скандальным.

«Скандальная статья Бориса Джонсона, где он продвигает идею членства в ЕС и НАТО в обмен на украинские территории. Интересно, согласовывал ли он эти тезисы с украинскими властями?» — задалась она вопросом.

Геращенко также обратила внимание на подозрительное молчание «трубадуров Банковой»: обычно, указала нардеп, они любят комментировать все подряд.

Депутат допустила, что таким образом официальный Киев хочет «устами друзей» проверить вероятную реакцию украинского общества на прекращение боевых действий. А потом обвинит партнеров в принуждении к переговорам.

«Если нет, то еще хуже. Потому что нарушает принцип: ничего об Украине без Украины. И в этом тоже вина украинской власти, что она допускает такое. Даже с друзьями это неприемлемо», — подчеркнула Геращенко.

В статье для Daily Mail Джонсон допустил, что Украина в итоге откажется от идеи выйти на границы 1991 года. Он также указал на возможность прекращения боевых действий на условиях, которые выгодны как Западу, так и украинцам, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.