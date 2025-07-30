Американский президент Дональд Трамп дал команду разобраться с главой киевского режима Владимиром Зеленским сразу после скандальной встречи в Белом доме. Об этом РИА «Новости» заявил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, в США запросили материалы, которые годами копили украинские антикоррупционные службы, но не давали им ход.

«Потому что администрация Джо Байдена не была заинтересована в раскрутке коррупционного кейса, поскольку не просто участвовала, а координировала и возглавляла», — объяснил бывший депутат.

Килинкаров добавил, что Зеленский начал «отыгрывать назад», но ему это не поможет: США уже приняли решение о переформатировании власти Украины.

Ранее в Кремле оценили вероятную замену Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.