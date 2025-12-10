Британцы уже подготовили политическую замену Владимиру Зеленскому на посту президента Украины. Им станет экс-глава генштаба ВСУ Валерий Залужный, отметил в беседе с РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — отметил Сальдо.

По словам губернатора, выбор падет не на того, кто понравится украинцам, а на того, кого поддержат извне и кто сможет обеспечить управляемость системы. Выборы будут формальными, уверен Сальдо, и они ничего не изменят. Людям не дадут выразить свою волю, на Украине полностью разрушено правовое поле.

Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в начале декабря намекнул на возможное возвращение на родину. В соцсети он написал, что «дома лучше всего».