«В ближайшее время». В Раде начали готовиться к мирному договору и выборам президента

В Верховной раде Украины ожидают подписания мирного договора и проведения выборов в стране. Об этом заявила в эфире YouTube-канала «Новости Live» украинский депутат Анна Скороход.

«Только об этом и говорят: как только будет подписан мирный договор, а этого ожидают в ближайшее время, нас ждут президентские, парламентские и местные выборы», — рассказала украинский парламентарий.

Она также уточнила, что сейчас в Раде готовят поправки в Избирательный кодекс страны. Кроме этого, она считает, что изменения коснутся и других источников права.

Ранее американский миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства Соединенных Штатов Илон Маск вслед за президентом США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обязан провести выборы в стране, чтобы его перестали считать диктатором.