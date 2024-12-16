Украинского президента Владимира Зеленского и главу офиса президента Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны британские спецслужбы. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся под следствием по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, как только наступит нужный момент, британцы вывезут Зеленского и Ермака вместе со всем, что они награбили, из страны, точно так же, как они это уже проделали с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным.

«Не зря же Зеленского охраняет британский спецназ», — написал Дубинский.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался на «некультурный отказ» Зеленского. Венгерский лидер Виктор Орбан запросил телефонный разговор с Зеленским, но тот отказался.