Президент Украины Владимир Зеленский попробует скрыть свой проигрыш, поставив на кон целую страну. Об этом в Telegram-канале заявил находящийся в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский.

«Воздвижение на пьедестал всегда предшествует падению с него. Но в нашем случае, просроченный идол [Зеленский] увлечет — уже увлекает — за собой в пропасть всю страну», — сказал он.

Говоря о возможных причинах сложившихся обстоятельств Дубинский предположил, что украинский лидер всеми силами пытается удержаться за свою должность. Зеленский не хочет, чтобы его ошибки стали достоянием общественности.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский обвинил западные страны в своих военных и политических провалах. Он напомнил, что украинский лидер все время кричит «не помогли, не смогли, не дали оружия».