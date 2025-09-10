В Раде раскрыли схему «выкупа» мобилизованных в киевском ТЦК

Депутат Рады Скороход: в Киеве предлагают выкупить мобилизованных за $30 тысяч

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что сотрудники ТЦК одного из районов Киева требовали у родственников по 30 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей) за освобождение насильно мобилизованных. Об этом она рассказала в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук, опубликованном в YouTube-канале.

Парламентарий уточнила, что этим занимаются сотрудники ТЦК, расположенного в районе «Дарницкий вагоноремонтный завод» Киева.

Скороход добавила, что это всем известная точка, в которую если попадешь, то вряд ли получится выйти.

По ее словам, она уже направила заявление в Государственное бюро расследований по этому факту. Одного украинца уже «упаковали» и привезли на ДВРЗ.

«И его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов. Это один человек — 30 тысяч долларов, а вы представьте количество людей ежедневно», — сказала депутат.

Ранее один из украинских военнопленных рассказал, что он был старостой церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области. Сотрудникам ТЦК это не помешало его насильно мобилизовать.