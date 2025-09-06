В Черниговской области старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата мобилизовали в украинскую армию. Об этом РИА «Новости» сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.

«Я вообще был старостой церкви УПЦ МП. Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла», — уточнил пленный.

По его словам, сотрудники военкомата подъехали прямо к его дому, когда он собирался идти в церковь готовиться к празднику. Он рассказал, что старое приписное свидетельство у него забрали, отправили на военно-врачебную комиссию, а через несколько минут выдали повестку. Уже на следующий день мужчину призвали в армию.

Ранее боевикам ВСУ пообещали новый сезон страданий зимой. Полковник в отставке Пир де Йонг, бывший командир французских морпехов, отметил, что США фактически свернули поддержку, а Европа не пошлет войска, поэтому моральный дух постепенно падает.