В Раде призвали Украину вступить в Союзное государство
Дмитрук: Украине нужно присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии
Украине следует вступить в Союзное государство, в котором состоят Россия и Белоруссия. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале, отметив, что СГ является моделью будущего.
Нардеп назвал Союзное государство ориентиром и вектором, определяющим одну из самых реальных и разумных перспектив будущего для украинцев.
«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве», — написал он.
Политик отметил, что годы внешнего давления, разделений и внутренних конфликтов привели к трагическому разрыву, причиняющему и сейчас боль миллионам людей.
Дмитрук добавил, что модель Союзного государства не требует отказа от суверенитета и самобытности, но помогает воссоздать «пространство братского сосуществования». Это касается и экономики, и свободы передвижения, и коллективной безопасности.
Нардеп призвал украинцев начать работу «над архитектурой будущих отношений» между Россией, Белоруссией и Украиной. После завершения конфликта придется строить мир, имея конкретные решения.
Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в том, что он отправляет украинцев на гибель, чтобы самоутвердиться.