Дмитрук: Украине нужно присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии

Украине следует вступить в Союзное государство, в котором состоят Россия и Белоруссия. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале , отметив, что СГ является моделью будущего.

Нардеп назвал Союзное государство ориентиром и вектором, определяющим одну из самых реальных и разумных перспектив будущего для украинцев.

«Украина исторически, духовно, культурно и экономически всегда была частью общего пространства с Россией и Беларусью. Наша сила — в единстве», — написал он.

Политик отметил, что годы внешнего давления, разделений и внутренних конфликтов привели к трагическому разрыву, причиняющему и сейчас боль миллионам людей.

Дмитрук добавил, что модель Союзного государства не требует отказа от суверенитета и самобытности, но помогает воссоздать «пространство братского сосуществования». Это касается и экономики, и свободы передвижения, и коллективной безопасности.

Нардеп призвал украинцев начать работу «над архитектурой будущих отношений» между Россией, Белоруссией и Украиной. После завершения конфликта придется строить мир, имея конкретные решения.

Ранее Дмитрук обвинил Зеленского в том, что он отправляет украинцев на гибель, чтобы самоутвердиться.