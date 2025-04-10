Президент Владимир Зеленский посылает граждан Украины на гибель, чтобы компенсировать свои комплексы. Об этом заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Многие говорят, что у Зеленского нет идеи. <…> Идея есть — и она базируется на глубоко личном для него принципе: „я ж не лох, поэтому дохните“», — отметил он.

Такое выражение украинский лидер впервые произнес в 2019 году в разговоре с украинскими националистами в Донбассе. Зеленский заявил, что он «президент этой страны», а «не лох какой-то».

По мнению Дмитрука, главе киевского режима важно самоутверждаться в этой идее, поэтому ради ощущения собственной ценности он готов принести в жертву украинцев.

Ранее депутат Рады предположил, что военное положение и мобилизация на Украине могут закончиться к 9 мая. Однако облавы сотрудников ТЦК на улицах продолжатся.