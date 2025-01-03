В Раде призвали Тимошенко прояснить свою позицию по транзиту газа из РФ

Лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко призвали прояснить ее позицию относительно транзита российского газа через территорию Украины, чтобы простые украинцы осознали, чем им грозит отказ от продления данного соглашения. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Парламентарий написал, что ему хотелось бы услышать от «газовой принцессы», как все это повлияет на цену голубого топлива, услуги по его доставке и в целом на сохранность самой системы.

Он отметил, что Тимошенко позиционирует себя специалистом в этой области, значит сможет ответить.

«И как это отразится на платежках украинцев? Не зря же вы сердечки избирателям малевали. Вот и проявите заботу», — подчеркнул нардеп.

До этого Дубинский заявил, что отказ президента Владимира Зеленского от транзита газа из России разрушит украинскую экономику. Нардеп считает, что вредительство главы государства пойдет на пользу не Украине, а торговцам СПГ в США и Катаре.