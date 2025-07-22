В Раде предложили ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро

Фракция «Слуга народа» внесла в Верховную раду законопроект, по которому Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) переподчинят генеральному прокурору. Об этом сообщил в Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

По его словам, согласно этому проекту, генпрокурор сможет забирать у НАБУ любое расследование уголовного дела, давать детективам обязательные к исполнению распоряжения и самостоятельно назначать прокуроров для надзора за делами.

Таким образом, НАБУ станет подразделением Генпрокуратуры, а руководитель САП превратится в «свадебного генерала», подчеркнул Железняк. Он назвал происходящее ликвидацией этих органов и разрушением антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Накануне СБУ и Генпрокуратура пришли с обысками к детективам ведомства. Причиной стало подозрение, что один из высокопоставленных сотрудников НАБУ может быть связан с Россией.