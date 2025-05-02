Депутат ГД Нестеренко: сделка по недрам усилит зависимость Украины от США

Соглашение по природным ресурсам усилит зависимость Украины от США. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.

«Подписание сделки по минералам только усилило зависимость Киева от Вашингтона. Сделка не содержит никаких гарантий безопасности, а большая часть формулировок размыты и требуют уточнений», — отметил Нестеренко.

Учитывая непоследовательность президента Украины Владимира Зеленского, заявил депутат, нет уверенности, что он вообще собирается выполнять взятые обязательства. Американский лидер Дональд Трамп таким образом требует оплаты ранее оказанной Украине помощи, которую Зеленский считал подарком.

Белый дом ранее опубликовал условия сделки, которые в Сети назвали «правом первой ночи». США получают от сделки выгоды, не беря на себя практически никаких обязательств.