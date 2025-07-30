На Украине обнаружили золотой унитаз в квартире основателя студии «Квартал 95» Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Владимира Зеленского. Фото элитной сантехники опубликовал в Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Откровенно, сначала не поверил, что это правда. Но сразу несколько „гостей“ мне подтвердили ее подлинность», — заявил он.

Железняк добавил, что не понимает, как имеющий деньги человек мог реально установить себе золотой унитаз. Он думал, что такие люди «все уже выехали из страны вместе с Пшонкой». Речь идет о бывшем генеральном прокуроре Украины Викторе Пшонке, дом которого, заваленный золотыми канделябрами, картинами, оружием и расшитыми золотом диванами, разграбили в 2014 году.

До этого сообщали, что в июле Национальное антикоррупционное бюро Украины установило в квартире Миндича прослушку. На нее мог попасть и сам Зеленский.

Прошлой осенью официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила украинцам конфисковать собственность Зеленского и его «выводка», чтобы пополнить бюджет страны.