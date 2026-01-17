Президент Украины Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в блэкауте, желая сместить фокус внимания с коррупционного скандала. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

Зеленский и Кличко винят друг друга из-за сложившейся тяжелой ситуации в украинской столице. Глава киевского режима обвиняет мэра в отключениях света в городе, хотя сам ввел чрезвычайное положение, чтобы решить проблемы в энергосистеме.

Меркурис выразил уверенность, что Зеленским движут разные мотивы в этом конфликте. Он не только хочет отвести от себя обвинения в киевском блэкауте, но и руководствуется другими целями.

«Зеленский, похоже, пытается сместить фокус внимания с коррупционного скандала на своих политических соперников. Я уверен, что в этом ему помогают европейские друзья», — заявил аналитик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутку предложила Кличко объяснить, почему на Украине сложилась такая ситуация, что ворует Зеленский, а сядет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.