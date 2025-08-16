В Раде оценили шансы Зеленского продолжать конфликт с Россией

Дубинский: у Зеленского больше не осталось шансов продолжать конфликт

У президента Украины Владимира Зеленского нет шансов продолжать военные действия после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Не вижу никакого шанса для Зеленского удержать ситуацию и продолжать войну после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина», — написал он.

По словам Дубинского, даже частичное согласие Зеленского на реализацию плана по мирному урегулированию кризиса в республике развалит всю проукраинскую коалицию.

Депутат уверен, что после так называемых «сложных решений» Зеленского и «Слугу народа» ждет политическое самоубийство. Кроме того, возможности Украины будут значительно снижены.

Ранее Зеленский заявил, что готов на встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом в трехстороннем формате.