В Раде одобрили «фундаментальную и головокружительную» денежную реформу

Переименование копейки в шаг должно стабилизировать экономику Украины, поэтому комитет Верховной рады по финансам одобрил реформу. Председатель комитета Даниил Гетманцев заявил об этом в Telegram-канале .

«Рекомендовали ВР для принятия за основу и в целом фундаментальную и головокружительную реформу о переименовании копейки в шаг», — заявил он.

Гетманцев уверен, что это не просто смена названия. По его мнению, шаг станет победоносным движением к макрофинансовой стабильности Украины.

Шаг использовался в денежном обороте в XVII–XX веках. Идея переименовать копейку в рамках дерусификации принадлежала Нацбанку Украины. После изменения нормативной базы власти утвердят дизайн монеты. По задумке регулятора, замена пройдет постепенно, украинцы смогут расплачиваться обеими монетами.