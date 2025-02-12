В Раде обвинили командование Воздушных сил Украины во лжи о работе ПВО

Командование Воздушных сил Украины лжет о количестве сбитых ракет и работе ПВО. Об этом написала в Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Она также отметила, что командование идет на поводу у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сокращая свою численность, и утверждает, что на украинские объекты падают только «обломки».

«Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все сбиваем», — саркастически подытожила Безуглая.

Ранее депутат заявила, что командование ВСУ вместо оптимизации раздутого управленческого состава избавляется от узкопрофильных специалистов, переводя их в пехоту. Под сокращение, по ее словам, попадают даже специалисты по работе со станциями стратегического уровня.