В Раде объяснили введение Зеленским санкций против экс-главы своего офиса

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана, предположительно, из-за утечки информации по делу бизнесмена Тимура Миндича. Мнением он поделился в телеграм-канале.

«Типа на основе конспирологии, что именно он слил „пленки Миндича“», — написал Железняк.

Указ президент Украины подписал в субботу. Депутат также обратил внимание, что санкции против Богдана ввели на 10 лет, тогда как самому Миндичу ранее назначили ограничения сроком на три года.

Издание «Украинская правда» писало, что Миндич обсуждал с занимавшим тогда пост министра обороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в оборонной сфере. Речь шла о компании FirePoint, одним из бенефициаров которой он может быть.

Политолог Владимир Корнилов отметил, что датские СМИ практически не освещают скандал. По его мнению, это связано с опасениями, что в деле фигурируют представители стран Европы.