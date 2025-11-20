Политолог Корнилов указал на опасения Дании по коррупционному скандалу на Украине

Политолог Владимир Корнилов высказался о причинах молчания датских медиа относительно коррупционного скандала, связанного с украинской оборонной фирмой FirePoint и бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По мнению аналитика, причиной отсутствия освещения ситуации являются опасения возможных последствий для чиновников Дании.

«Боятся, наверное, что в ведомостях всплывут некоторые датские фамилии», — отметил эксперт.

Специалист также допустил, что в ходе расследования могут выявиться и другие причастные из европейских стран.