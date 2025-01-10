Рада начала процесс увольнения главы минэнерго Украины Германа Галущенко

Верховная рада инициировала процесс увольнения министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

По слова парламентария, член энергетического комитета Инна Совсун совместно с депутатами запустила регистрацию постановления об увольнении главы минэнерго.

Железняк отметил, что причин для увольнения Галущенко много, в том числе коррупция, ложь, манипуляции и потеря репутации. Также министру вменяют игнорирование вызовов на заседание Рады и провал работы по защите части энергетической инфраструктуры.

Ранее Галущенко назвал остановку транзита российского газа по территории Украины «историческим событием». Он заверил, что украинскую инфраструктуру газотранспортной системы заблаговременно подготовили к функционированию в режиме нулевого транзита .