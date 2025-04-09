В Раде объяснили, когда пройдет встреча Зеленского с представителями США

Зеленский поедет на встречу с представителями США после подготовки договора

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с американскими представителями, когда подготовит «предфинальный вариант» соглашения по полезным ресурсам и в случае достижения компромисса. Об этом заявил депутат Рады Богдан Кицак в эфире телеканала «Новости.LIVE».

«Если достигаем компромисса, то будем поэтапно двигаться по пунктам. Когда будет хотя бы предфинальный вариант [соглашения по ископаемым], поедут высокопоставленные представители», — сказал он.

По словам депутата, Украина пока не готова на условия США — американская сторона просит отдать все полезные ресурсы. Если власти согласятся, то государство потеряет свой суверенитет.

В итоге начался «дипломатический пинг-понг», объяснил Кицак. Технические специалисты Украины обсуждают рамочные условия.

«Американцы прислали свой документ, мы говорим: „Нет, так не будет, вот наши стартовые условия, начинаем с ними работать“», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что Зеленский лишится шанса на переизбрание, если пойдет на сделку с США. Он также назвал соглашение между странами катастрофическим для Украины.