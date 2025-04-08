Если Владимир Зеленский подпишет ресурсное соглашение с Соединенными Штатами, его шансы на переизбрание исчезнут. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в программе «Между тем», сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По его словам, заключение подобной сделки окажется катастрофическим для Украины, лишив Зеленского возможности оставаться у власти. Экс-парламентарий также предположил, что одним из условий соглашения может стать требование отставки действующего лидера.

«Потому что соглашение настолько ужасное для Украины, что, подписав его, нет никаких шансов избраться. Это конец», — пояснил Царев.

Кроме того, он обратил внимание на недостоверность результатов текущих социологических опросов на Украине, утверждая, что реальные данные искажаются, а отказ респондентов отвечать на вопросы игнорируется.