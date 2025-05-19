Депутат Рады Дмитрук: Зеленский за свои поездки на Запад расплачивается жизнями

Встречи президента Украины Владимира Зеленского с западными лидерами становятся все более затратными для Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале .

Раньше платили Зеленскому, чтобы посмеяться, теперь платит сам украинский лидер, написал парламентарий. Он добавил, что теперь «цены на билеты — совсем другие».

Так Дмитрук прокомментировал фотографию встречи Зеленского с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Ватикане. Снимок опубликовал Вэнс в соцсети X.

«Теперь валюта — жизни людей. И каждый день — новая плата», — отметил депутат.

Ранее Зеленский заявил, что украинские власти готовы вести переговоры с российской стороной в любом формате. Так политик отреагировал на инициативу Ватикана о проведении на своей территории встречи российской и украинской делегаций.