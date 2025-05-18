Зеленский готов на все? Украинский президент сделал новое заявление

Украина согласилась на переговоры в любом формате

Украинские власти готовы вести переговоры с российской стороной в любом формате. С таким заявлением выступил лидер Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале.

Таким образом политик отреагировал на инициативу Ватикана. Новый понтифик планирует предложить территорию Святого престола для проведения встречи российской и украинской делегаций.

Президент Украины поблагодарил Ватикан за это предложение. Зеленский прилетел сюда на интронизацию папы римского Льва XIV.

Здесь политик встретился с самим понтификом, а также с вице-президентом США Джеком Вэнсом и американским госсекретарем Марко Рубио.

На ситуацию с Вэнсом обратила внимание мировая пресса — последний раз Зеленский виделся с ним в Белом доме, где произошла историческая перепалка, вице-президент США жестко критиковал украинского лидера. Теперь же они пожали руки.