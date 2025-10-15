В Раде назвали дату завершения конфликта на Украине
Депутат Рады Бужанский: военные действия на Украине закончатся до конца ноября
Активные боевые действия на Украине могут завершиться до конца ноября. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Максим Бужанский, его процитировало издание «Телеграф».
Парламентарий заявил, что в политических кругах веют ощущения скорого завершения конфликта. Подобная информация появляется у «политических тяжелоатлетов», таких, как Юлия Тимошенко. Бужанский выразил надежду, что прекращение огня наступит до назначенного срока.
«Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — отметил Бужанский.
Депутат напомнил об успехах президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Теперь у американского лидера «развязаны руки», что привело к повышению его авторитета в политических кругах.
Выгоду из украинского конфликта получают только торговцы кровью и накапливающие свои состояния оружейные бароны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пока они обогащаются, проигрывают народы, вынужденные платить цену.