Активные боевые действия на Украине могут завершиться до конца ноября. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Максим Бужанский, его процитировало издание «Телеграф».

Парламентарий заявил, что в политических кругах веют ощущения скорого завершения конфликта. Подобная информация появляется у «политических тяжелоатлетов», таких, как Юлия Тимошенко. Бужанский выразил надежду, что прекращение огня наступит до назначенного срока.

«Я сейчас не говорю о мире, о прекращении войны, подписании соглашений. Но мне кажется, что это ожидание висит в воздухе», — отметил Бужанский.

Депутат напомнил об успехах президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке. Теперь у американского лидера «развязаны руки», что привело к повышению его авторитета в политических кругах.

Выгоду из украинского конфликта получают только торговцы кровью и накапливающие свои состояния оружейные бароны, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пока они обогащаются, проигрывают народы, вынужденные платить цену.