В Раде намекнули на скорое завершение украинского конфликта
Депутат Рады Вениславский: конфликт на Украине близится к завершению
Конфликт на Украине приближается к завершению. Об этом заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, сообщило издание «Страна.ua».
«Сейчас, когда очевидно, что конфликт идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — отметил он.
Парламентарий добавил, что из-за сложившейся ситуации начинают действовать разные политические силы.
Ранее глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскрыл расходы Украины на армию. По его словам, один день боевых действий обходится республике в 172 миллиона долларов. Он подчеркнул, что государство не может позволить себе такие траты, поэтому ему необходима помощь со стороны союзников.
В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении расходов на сектор обороны и безопасности. Согласно документу, их увеличат на 9,8 миллиарда долларов.