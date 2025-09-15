Конфликт на Украине приближается к завершению. Об этом заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский, сообщило издание «Страна.ua».

«Сейчас, когда очевидно, что конфликт идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — отметил он.

Парламентарий добавил, что из-за сложившейся ситуации начинают действовать разные политические силы.

Ранее глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов раскрыл расходы Украины на армию. По его словам, один день боевых действий обходится республике в 172 миллиона долларов. Он подчеркнул, что государство не может позволить себе такие траты, поэтому ему необходима помощь со стороны союзников.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении расходов на сектор обороны и безопасности. Согласно документу, их увеличат на 9,8 миллиарда долларов.