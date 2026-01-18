Die Welt: в Раде выступили за отказ от Донбасса для прекращения огня

Депутаты Верховной рады готовы рассмотреть возможность территориального компромисса, подразумевающего отказ Украины от притязаний на Донбасс. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

«Мы должны отказаться от Донбасса. Нам нужно прекращение огня любой ценой», — привело издание слова одного из парламентариев.

Депутат добавил, что это не только его личное мнение, но и позиция многих других представителей Рады и части местного населения.

При этом парламентарий согласился высказаться только на условиях анонимности, пояснив, что администрация президента и спецслужбы оказывают большое давление.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский не собирается отказываться от Донбасса в 2026 году.