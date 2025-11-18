В Раде допустили скорую отставку Кулебы и главы Госфинмониторинга Пронина

Нардеп Железняк: Кулебу и Пронина в ближайшее время отправят в отставку

Вице-премьера Украины Дмитрия Кулебу и главу Госфинмониторинга страны Филиппа Пронина могут отправить в отставку. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Кулеба и Пронин. <…> Сейчас все понимают, что они точно „следующие клиенты“ и не хотят ждать, когда это произойдет», — написал он.

По словам Железняка, вице-премьер и глава Госфинмониторинга станут следующими фигурантами дела НАБУ по хищению на фортификациях.

Ранее стало известно, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак может быть на записях прослушки переговоров окружения фигуранта дела о коррупции в энергосекторе страны Тимура Миндича.