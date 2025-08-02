В пригороде Львова полностью вырубили центральный сквер из-за деревьев «советского происхождения». Об этом сообщил украинский Telegram-канал Insider UA .

Как объяснил мэр города Городок Владимир Ременяк, 70 деревьев были советскими.

По его словам, это требовалось для проекта, реализуемого в сотрудничестве с польскими партнерами в рамках программы Interreg NEXT Польша — Украина.

«Реконструкция стоит 27,3 миллиона гривен (более 52,4 миллиона рублей), и более половины этой суммы дает Евросоюз», — уточнил канал.

Ременяк добавил, что вырубленные деревья в советское время посадили «без надобности», так как сквер якобы исторически должен быть открытым, сообщила «Российская газета».

Градоначальник с подачи Брюсселя избавился от «советских» деревьев, которые планируют заменить декоративными низкорослыми кустарниками.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что Украина как государство возникла благодаря политике коренизации, начатой в Советском Союзе при участии Владимира Ленина.