В Полтавской области начались аварийные отключения света

Глава ОВА Когут: в Полтавской области нашли повреждения на энергообъекте

Аварийные отключения электричества начались в Полтавской области из-за повреждения энергетического объекта в Кременчугском районе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявления главы областной военной администрации Владимира Когута.

«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — указал чиновник.

По данным Когута, повреждение энергообъекта произошло на фоне атаки беспилотников. Без света осталось более тысячи человек и 41 юридический потребитель электроэнергии.

На прошлой неделе Украина сообщила о проблемах со светом в Одессе. Тогда Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о налете дронов-камикадзе. Местные жители рассказали в пабликах о перебоях в электричестве из-за скачков напряжения.