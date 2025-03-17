В Полтавской области начались аварийные отключения света

Аварийные отключения электричества начались в Полтавской области из-за повреждения энергетического объекта в Кременчугском районе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявления главы областной военной администрации Владимира Когута.
«Были применены аварийные отключения электросети в Кременчугском районе. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения», — указал чиновник.
По данным Когута, повреждение энергообъекта произошло на фоне атаки беспилотников. Без света осталось более тысячи человек и 41 юридический потребитель электроэнергии.
На прошлой неделе Украина сообщила о проблемах со светом в Одессе. Тогда Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о налете дронов-камикадзе. Местные жители рассказали в пабликах о перебоях в электричестве из-за скачков напряжения.
Трамп уже «созрел». Договорятся ли Россия и США о прекращении огня на Украине
Хуситы заявили о втором ударе по американскому авианосцу
Российские военные освободили Степовое в Запорожской области
Жители Егорьевска получат консультацию мобильной бригады
Преступления нацистов в Северной Осетии в годы войны признали геноцидом советского народа
Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте