В Польше «пропали» более 90 млн евро для Украины от Евросоюза
RMF FM: в Польше разворовали 91 млн евро, выделенный ЕС для помощи Украине
В Польше разворовали средства Европейского союза, предназначенные для помощи Украине. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), польская компания RARS присвоила 91 миллион евро, предназначенный для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. OLAF полагает, что к этому привели отсутствие конкуренции и предоставление необоснованных привилегий определенным подрядчикам.
В связи с этим представитель Еврокомиссии отметил, что ЕС твердо придерживается политики полной нетерпимости к любым формам мошенничества, коррупции и неправомерных действий.
Ранее украинские власти высказались против требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который должен был стать частью соглашения о разделе минеральных богатств страны.
Украинская сторона утверждает, что реальная сумма оказанной помощи составила около 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой.