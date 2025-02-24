В Польше «пропали» более 90 млн евро для Украины от Евросоюза

В Польше разворовали средства Европейского союза, предназначенные для помощи Украине. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM .

По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), польская компания RARS присвоила 91 миллион евро, предназначенный для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. OLAF полагает, что к этому привели отсутствие конкуренции и предоставление необоснованных привилегий определенным подрядчикам.

В связи с этим представитель Еврокомиссии отметил, что ЕС твердо придерживается политики полной нетерпимости к любым формам мошенничества, коррупции и неправомерных действий.

Ранее украинские власти высказались против требования США о создании фонда в размере 500 миллиардов долларов, который должен был стать частью соглашения о разделе минеральных богатств страны.

Украинская сторона утверждает, что реальная сумма оказанной помощи составила около 90 миллиардов долларов, что в пять раз меньше запрашиваемой.