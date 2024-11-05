В Польше пожаловались на обман Киева по вопросу Волынской резни

В МИД Польши заявили о невыполнении Киевом обещания по вопросу эксгумации останков жертв Волынской резни до конца 2024 года. Об этом министр Радослав Сикорский сообщил в эфире телеканала TVN .

Глава польского МИД заявил, что разочаровался в украинском коллеге Андрее Сибиги из-за его бездействия. Сикорский пояснил, что тот обещал добиться прогресса по этому вопросу до 1 ноября.

«[Этот день] прошел — прогресса нет», — сказал Сикорский.

Кроме того, польский министр снова призвал украинские власти «разрешить вернуться к эксгумациям, которые были приостановлены в 2017 году». В то время приостановка эксгумации жертв Волынской резни стала одной из причин нового витка напряженности между Киевом и Варшавой.

В конце этого лета министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что до разрешения этого вопроса поляки будут блокировать вступление Украины в Евросоюз.

В сентябре украинский лидер Владимир Зеленский поругался с Сикорским из-за недостаточной помощи ВСУ, а также обвинил его в том, что Варшава специально раздувает тему Волынской резни.