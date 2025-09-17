В покушении на Трампа и убийстве Кирка увидели след Зеленского
Депутат Рады Дмитрук: к покушению на Трампа и убийству Кирка причастен Зеленский
Режим президента Украины Владимира Зеленского причастен к покушению на американского лидера Дональда Трампа и убийству политического активиста Чарли Кирка. Об этом в колонке для ТАСС заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«Я с полной ответственностью заявляю: в покушении на Дональда Трампа и в убийстве Чарли Кирка есть след Зеленского — как идейный, так и практический», — сообщил Дмитрук.
Депутат добавил, что «коллективный Зеленский» способен на любое убийство — от простого украинца до президента США.
Трампа дважды пытались убить менее чем за год. Во время избирательной кампании на него покушались в штате Пенсильвания, второй раз сторонник помощи Украине стрелял недалеко от резиденции Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Американского активиста Кирка убили 10 сентября во время выступления в университете в штате Юта. Политик скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.