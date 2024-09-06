«В первый же день». Программа обучения пилотов ВСУ управлению F-16 дала сбой

Недавнее крушение американского истребителя F-16 на Украине вызвало вопросы у Запада к украинскому руководству. Об этом сообщила газета Wall Street Journal .

«Крушение украинского F-16 в первый же день, когда истребители использовались в боевых условиях на прошлой неделе, подняло вопросы относительно спешки в подготовке пилотов и их отправке в бой лишь спустя недели после прибытия на Украину», — заявил собеседник издания.

Один из анонимных высокопоставленных военных чиновников сообщил, что власти Дании еще до уничтожения истребителя забили тревогу из-за неспособности пилотов ВСУ летать в одиночку. Некоторые из украинских летчиков даже провалили обучающую программу.

По данным журналистов, пилот разбившегося F-16 показал неплохие результаты во время подготовки. При этом саму обучающую программу сильно сократили, ее сфокусировали на воздушной обороне.

«Крушение показывает, что случается, когда вы пытаетесь торопить события», — сказал один из неназванных военных чиновников.

Несмотря на произошедшее, менять программу обучения пока не планируют.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Украине истребителей F-16 являются трагифарсом. По ее мнению, такие действия Запада чреваты разрушениями.